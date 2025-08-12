Säugling starb nach heftigem Schütteln – Totschlags-Prozess beginnt in Trier

TRIER. Am 21. August beginnt vor dem 1. Schwurgericht des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 28-jährigen Angeklagten zur Last im April 2022 im Landkreis Trier-Saarburg einen Säugling derart heftig geschüttelt zu haben, dass der Säugling trotz anschließendem notärztlichem Einsatz an den Folgen verstorben sei.

Der Angeklagte ist strafrechtlich zuvor nicht in Erscheinung getreten. (Quelle: Landgericht Trier)