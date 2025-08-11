Eifelkreis: Nächtlicher Großeinsatz – Mähdrescher geht in Flammen auf!

Foto: Feuerwehr Waxweiler

WAXWEILER – Am späten Sonntagabend, dem 10. August 2025, wurden mehrere Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Arzfeld gegen 23:09 Uhr zu einem Brandereignis alarmiert. Ein Mähdrescher stand auf einem Feld lichterloh in Flammen!

Die Einsatzkräfte aus Waxweiler, Lauperath-Scheidchen, Krautscheid und Arzfeld eilten zum Einsatz herbei.

Fotos: Feuerwehr Waxweiler

Über Stunden kämpften die Feuerwehrleute gegen die Hitze und das sich schnell ausbreitende Feuer. Erst um 03:00 Uhr war der Einsatz erfolgreich beendet. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

