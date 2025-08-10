Unfall bei Burg/Salm: Großangelegte Suche mit Hubschrauber und Rettungsstaffel

WITTLICH. Am späten Abend des 8.8.2025 kam es auf der K13 bei Burg/Salm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 28-jährige Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und verließ die Unfallörtlichkeit fußläufig vor Eintreffen der Rettungskräfte.

Da es sich bei der Umgebung der Unfallstelle um unwegsames Gelände handelte und aufgrund des Unfallbildes davon ausgegangen werden musste, dass der Fahrer verletzt war, wurde eine groß angelegte Suche nach dem verletzten Fahrzeugführer gestartet. An den Suchmaßnahmen beteiligten sich Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, die Rettungshundestaffel, die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Wittlich und ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz.

Der Fahrer konnte schließlich durch den Polizeihubschrauber mittels Wärmebildkamera in einem Waldstück liegend aufgefunden werden. Die Auffindeörtlichkeit befand sich circa 800 Meter von der Unfallstelle entfernt. Durch die Feuerwehr und die hinzukommenden Rettungssanitäter wurden Erste-Hilfe Maßnahmen eingeleitet. Der verunfallte Fahrer wurde anschließend aus dem unwegsamen Gebiet gebracht und in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Da bei dem 28-jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. An dem verunfallten PKW entstand Totalschaden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)