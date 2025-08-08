Geparktes Auto in Wittlich mutwillig zerkratzt – Zwei Täter flüchten

0
Foto: Polizei

WITTLICH – Wie die Polizei Wittlich mitteilt, ereignete sich am Donnerstagabend, 07.08.2025, gegen 19.30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem PKW in der Maximinstraße in Bombogen.

Bislang konnte ermittelt werden, dass der PKW vermutlich mit einem Stein an der Fahrerseite zerkratzt wurde.

Durch einen Zeugen konnten zwei Personen beobachtet werden, die sich im Anschluss zügig von der Tatörtlichkeit entfernten. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

