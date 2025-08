Raser-Wahnsinn: Illegales Kraftfahrzeugrennen von Trier nach Wasserbillig

TRIER – In der Nacht von Samstag, dem 2. August 2025, auf Sonntag, den 3. August 2025, ereignete sich gegen 00:00 Uhr ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Die Strecke führte von Trier-West über die Luxemburger Straße, durch Trier-Zewen und Igel bis nach Wasserbillig.

Gefährliche Überholmanöver und Zeugenaufruf

Im Rahmen des Rennens kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, da die Beteiligten mehrmals überholten, teilweise sogar trotz herrschendem Gegenverkehr. Die Polizei bittet daher dringend um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls.

Gesucht werden sowohl gefährdete Verkehrsteilnehmer als auch allgemeine Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizeiinspektion Trier ist zudem an vorhandenen Videoaufnahmen von Überwachungskameras oder Dashcams interessiert, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen könnten.

Hinweise können an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter der Telefonnummer 065198344250 oder per E-Mail an [email protected] übermittelt werden.