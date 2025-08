++ Trier: Frau bei Angriff in Theodor-Heuss-Allee schwer verletzt – Täter flüchtig ++

TRIER – Am frühen Samstagmorgen, dem 2. August, wurde eine 48-jährige Frau in der Theodor-Heuss-Allee in Trier Opfer eines Überfalls. Gegen 00:25 Uhr wurde sie auf dem Weg vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt unvermittelt von hinten angegriffen.

Täterbeschreibung und Fluchtrichtung

Die Frau stürzte infolge eines Schlages zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Sie musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht:

ca. 170 cm groß

sportliche Figur

bekleidet mit dunklen Sneakern, kurzer Hose, T-Shirt und einer weißen Basecap

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Trier

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zum Täter, seiner Fluchtrichtung oder dem Tatgeschehen selbst geben können, werden dringend gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0651 983-43390 zu melden.