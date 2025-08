Zweibrücken: Vandalen zerlegen kompletten Barbershop

ZWEIBRÜCKEN – Ein Albtraum-Szenario für einen Geschäftsinhaber in Zweibrücken! Vermutlich über das Stadtfestwochenende haben unbekannte Täter sein Geschäft in der Hauptstraße gegenüber dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in einen Ort der Verwüstung verwandelt!

Der Besitzer bemerkte den Vorfall erst nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub am 3. August 2025.

Massive Zerstörung und Diebstahl

Die Täter verschafften sich über eine Hintertür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren des Geschäfts wurde ein Großteil des Inventars zerstört. So wurden unter anderem Spiegel eingeschlagen und die Lederstühle mutwillig aufgeschnitten. Zusätzlich entwendeten die Einbrecher Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus der Ladenkasse.

Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kriminalpolizei Pirmasens die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Verursachern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter [email protected] mit den Beamten in Verbindung zu setzen.