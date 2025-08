Bundespolizei stoppt Schleusung bei Grenzkontrolle

SAARBRÜCKEN – Am Sonntag, dem 3. August 2025, führte die Bundespolizei gegen 12.45 Uhr im Rahmen von Binnengrenzkontrollen an der Autobahn BAB 6 Goldene Bremm in Saarbrücken die Kontrolle eines aus Frankreich kommenden Fahrzeugs durch, das mit mehreren Personen besetzt war.

Details zum Vorfall und eingeleitete Verfahren

Im kontrollierten Fahrzeug befanden sich zwei moldauische Staatsangehörige im Alter von 26 und 35 Jahren, begleitet von ihren zwei Kindern. Die Überprüfung der Erwachsenen ergab, dass diese sich bereits seit mehr als einem Jahr ohne die erforderlichen Dokumente im Schengenraum aufhielten und die Bedingungen für eine legale Einreise nach Deutschland nicht erfüllten.

Als Konsequenz wurde gegen beide Personen ein Strafverfahren wegen des Versuchs der unerlaubten Einreise eingeleitet. Zusätzlich wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eröffnet.

Einreise verweigert und Rückweisung nach Frankreich

Den betroffenen Personen wurde die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert. Infolgedessen wurden sie kurze Zeit nach der Feststellung der Sachlage nach Frankreich zurückgewiesen. Die Bundespolizei setzt ihre Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Binnengrenzkontrollen fort, um die Einhaltung der Einreisebestimmungen zu gewährleisten.