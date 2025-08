RLP: Messerattacke nach Streit auf Kirmes – 18-Jähriger sticht mehrfach zu!

Eskalation nach dem Feiern: Auf der traditionellen Kerwe im pfälzischen Rülzheim (Landkreis Germersheim) ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein Streit zwischen zwei jungen Männern endete in einem brutalen Messerangriff.

Streit eskaliert nach der Kerwe: Mehrfache Stiche und Tritte gegen Kopf

Wie die Polizei Germersheim und die Staatsanwaltschaft Landau mitteilen, wurde ein 19-Jähriger nach einem Streit von einem 18-jährigen Tatverdächtigen mehrfach mit einer Stichwaffe verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es auf der Kerwe zunächst zu einem verbalen Streit, der von Umstehenden geschlichtet werden konnte.

Doch später, unweit des Festplatzes, trafen die beiden erneut aufeinander – diesmal eskalierte die Situation. Der 18-Jährige stach laut Polizeiangaben mehrfach auf den Kontrahenten ein und trat ihm außerdem gegen den Kopf, als dieser am Boden lag.

Polizei: Opfer außer Lebensgefahr – Tatverdächtiger stellt sich freiwillig

Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen, schwebt jedoch laut Behördenangaben nicht in Lebensgefahr. Die Art der verwendeten Stichwaffe ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Am Sonntag wurde die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht – dabei sicherte die Polizei unter anderem Kleidung, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Der junge Mann stellte sich am Abend freiwillig der Polizei und wurde festgenommen.

Haftrichter-Entscheidung steht bevor

Der Tatverdächtige soll im Laufe des heutigen Montags dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren.