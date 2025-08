Am Dienstag: Engstelle auf Kaiser-Wilhelm-Brücke – Auswirkungen auf Bitburger Straße

TRIER. Autofahrer in Trier müssen sich am Dienstag auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Aufgrund von Asphaltarbeiten kommt es auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke zu einer temporären Engstelle. Betroffen ist der Abschnitt im Zusammenhang mit der Erschließung des neuen Bahnhaltepunkts Pallien.

Eine Spur gesperrt: Stadteinwärts wird umgeleitet

Wie die Stadt Trier mitteilt, beginnen die Arbeiten am Dienstag, den 5. August, um 9 Uhr und dauern voraussichtlich bis 15 Uhr. In diesem Zeitraum wird der Verkehr stadteinwärts auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt.

In Fahrtrichtung Bitburger Straße entfällt dadurch eine der beiden Fahrspuren. Die betroffene Strecke erstreckt sich über eine Länge von etwa 80 Metern.

Hintergrund: Bauarbeiten für Bahnhaltepunkt Pallien

Die Asphaltarbeiten stehen im Zusammenhang mit dem neuen Bahnhaltepunkt Pallien, der derzeit am westlichen Moselufer entsteht.