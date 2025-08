Trier: Raser entkommt Polizei gleich zweimal – inklusive Nummernschildwechsel!

TRIER. In der Nacht zum Sonntag kam es in der Eurener Straße in Trier zu einer spektakulären und gefährlichen Verfolgungsfahrt. Ein bislang unbekannter Autofahrer entzog sich einer Verkehrskontrolle der Bundespolizei – und raste anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Luxemburg davon.

Flucht über rote Ampeln und Kreisverkehr – Polizei beinahe gerammt

Laut Angaben der Polizei Trier wollte eine Streife der Bundespolizei am frühen 2. August gegen Mitternacht einen PKW auf der Eurener Straße in Fahrtrichtung Luxemburg kontrollieren. Doch der Fahrer dachte nicht daran anzuhalten: Stattdessen beschleunigte er stark, überfuhr mehrere rote Ampeln und steuerte anschließend linksseitig in einen Kreisverkehr. Mehr Blaulicht-News

Im Verlauf der Flucht versuchte der Unbekannte mehrfach, das Einsatzfahrzeug der Polizei gezielt zu rammen – die Beamten konnten jedoch durch Ausweichmanöver eine Kollision verhindern.

Grenzübertritt nach Luxemburg – und Rückkehr mit neuen Kennzeichen

Am Grenzübergang Wasserbilliger Brück durchbrach der Flüchtige schließlich die Landesgrenze in Richtung Luxemburg, woraufhin die Verfolgung zunächst abgebrochen wurde. Nur kurze Zeit später wurde jedoch das gleiche Fahrzeug erneut gesichtet – diesmal mit anderen Kennzeichen und in Richtung Trier unterwegs.

Eine zweite Verfolgungsfahrt begann – doch erneut gelang dem Fahrer die Flucht, nachdem er das Tempo drastisch erhöhte.

Polizei bittet um Hinweise – Zeugen dringend gesucht

Die Polizei Trier bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Eurener Straße, Grenzübergang Wasserbilliger Brück oder Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Fahrer oder Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Kontakt zur Polizei Trier:

📞 Tel.: 0651 / 9779-0

📧 E-Mail: [email protected]