Nature One 2025: Polizei zieht vorläufige Bilanz

KASTELLAUN – 30 Jahre Nature One, nach Veranstalterangaben 60.000 Besucher, ruhiger Einsatzverlauf… so lässt sich der bisherige polizeiliche Einsatzverlauf anlässlich der Techno-Veranstaltung Nature One auf der ehemaligen Raketenabschussbasis „Pydna“ kurz und knapp beschreiben.

Laut Polizei Koblenz, bewegen sich die bisherigen Gesamtzahlen zu den polizeilichen Einsatzanlässen etwa auf dem Niveau der Vorjahre, stellen aber aufgrund der noch bis Montag andauernden Einsatz- und Kontrollmaßnahmen lediglich einen Zwischenstand dar.

Der Schwerpunkt der Einsatzanlässe hat sich nicht verändert. Es gab wie in den Vorjahren nur sehr wenige Körperverletzungsdelikte oder angezeigte Diebstahlsdelikte, die Zahlen dürften prognostisch sogar etwas unter dem Niveau aus 2024 bleiben. Besondere Zwischenfälle waren bislang nicht zu verzeichnen.

Die unter Führung der Polizeidirektion Koblenz geplanten Einsatzmaßnahmen wurden seit Mittwoch, dem 30.06.2025, in mehreren Phasen bewältigt, insgesamt kamen mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte zu Einsatz.

In diesem Jahr waren nicht nur Kolleginnen und Kollegen der Polizeipräsidien aus Rheinland-Pfalz, sondern auch Einsatzkräfte aus neun Bundesländern, dem LKA und BKA sowie der Staaten Luxembourg, Belgien und Frankreich in die Maßnahmen eingebunden. Die Konzepte waren wie in den vergangenen Jahren eng zwischen Veranstalter und den zuständigen Behörden abgestimmt.

Die Anreise zu den Campingarealen verlief in diesem Jahr aufgrund entsprechender Anpassungen nahezu reibungslos. Die Besorgnis, dass das Wetter wie in den letzten Jahren Auswirkungen auf die Abläufe haben könnte, bestätigte sich nicht.

Schwerpunkt der noch ausstehenden Maßnahmen sind Kontrollen im Abreiseverkehr. „Wir möchten, dass alle Besucherinnen und Besucher gesund nach Hause kommen. Wir möchten aber auch, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Deshalb müssen wir diese Kontrollen durchführen und appellieren, die Heimreise erst anzutreten, wenn der Fahrzeugführende verkehrstüchtig ist„, so Einsatzleiter Björn Neureuter, Leiter der Polizeidirektion Koblenz. Neureuter weiter: „Wenn auch die Abreise und die letzten Maßnahmen ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen werden können, sind wir insgesamt sehr zufrieden.“

Bei den Kontrollmaßnahmen wurden in diesem Jahr neue Drogenvortests mit wissenschaftlicher Begleitung der Rechtsmedizin Mainz und der Hochschule der Polizei erprobt, die zukünftig insbesondere Aufschluss auf die festgelegten Cannabis-Grenzwerte geben sollen. In der Folge werden diese Tests ausgewertet und finden ggf. in der polizeilichen Verkehrsüberwachung Anwendung. An den Kontrollmaßnahmen bei An- und Abreise waren u.a. auch Kräfte vom Zoll sowie im Bereich Drogenerkennung spezialisierte Polizeikräfte beteiligt.