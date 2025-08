++ Wechselhaftes Wetter in der Region: Ab Dienstag wird’s freundlicher ++

OFFENBACH a. M. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt in der neuen Woche wechselhaft. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Main mit.

Der Montag beginnt im Süden stark bewölkt und mit Regen. Im Tagesverlauf wechseln sich den Meteorologen zufolge Wolken und Sonne ab, vereinzelt treten schwache Schauer auf. Höchsttemperaturen: 21 bis 25 Grad.

Am Montag und Dienstag bis zu 25 Grad

In der Nacht zum Dienstag gibt es Regen bei Tiefstwerten von 17 bis 13 Grad. Am Dienstag ist es dann zunächst bedeckt und regnerisch, nachmittags oft heiter. Die Temperaturen erreichen höchstens 25 Grad, in Hochlagen 19 Grad. Im Bergland weht zeitweise starker Wind.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken, der Himmel teils klar bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad. Am Mittwoch soll es im Süden sonnig sein, im Norden heiter. Dabei wird es wohl niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen von 22 bis 25 Grad. In Hochlagen steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad bei schwachem Wind. (Quelle: dpa)