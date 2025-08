Weinküfer Innung Mosel-Saar-Ruwer: Johannes Lorscheider zum Ehrenobermeister ernannt

TRIER. Jedes Jahr am Jakobustag, dem 25. Juli, feiert die Böttcher- und Weinküfer Innung Mosel-Saar-Ruwer gemeinsam mit Familien und Freunden ein Dankamt zu Ehren ihres Schutzpatrons – des heiligen Jakobus des Älteren – in der Liebfrauen-Basilika in Trier.

Bei der anschließenden Jahreshauptversammlung der Innung im Domstein wurde Johannes Lorscheider zum Ehrenobermeister ernannt. Lorscheider war seit 1987 im Vorstand der Innung. Von 1995 bis 2000 war er stellvertretender Obermeister und dann 24 Jahre Obermeister. Sein Nachfolger Markus Benzmüller dankte ihm für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement und überreichte ihm die Ernennungsurkunde. (Quelle: Böttcher- und Weinküfer-Innung Mosel-Saar-Ruwer)