Hohe Spende der Eifler Schützen für Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum Daun

ZEMMER. Der Verband der Schützenbruderschaften im Bezirk Eifel e.V. hat im Rahmen des Bezirkskönigschießens im Juni 2025 insgesamt 3.400 Euro an Spenden gesammelt. 2.600 Euro davon kommen dem Gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum (GPBZ) in Daun zugute.

Der sogenannte Bruderschaftstag wird im Bezirksverband Eifel jährlich ausgerichtet. In diesem Jahr übernahm die St. Hubertus Schützenbruderschaft Oberstadtfeld die Ausrichtung und empfing Ende Juni rund 100 Schützen, Jungschützen und Schülerschützen aus dem gesamten Bezirk. Im Rahmen des Tages und des Bezirkskönigschießens werden traditionell Spenden gesammelt – in diesem Jahr gingen diese sowohl an das GPBZ in Daun als auch an die Schützenjugend. 800 Euro der Gesamtsumme fließen in die Jugendarbeit des Verbandes.

Arnold Möseler, stellvertretender Bezirksbundesmeister und 1. Brudermeister in Oberstadtfeld, überreichte den symbolischen Scheck gemeinsam mit Irmgard Wüstefeld, Bezirksschatzmeisterin, und Peter Schommers, Schützenkaiser. Arnold Möseler war bis zu seinem Ruhestand über 30 Jahre als Koch und Teamleiter Küche bei den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof tätig und kennt die Einrichtung insofern gut. „Wir freuen uns, dass wir dem gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum eine Summe von 2600 Euro überreichen können und hoffen, ihr habt viel Freude damit.“, sagte Arnold Möseler bei der Übergabe.

Bettina Borsch, Leiterin des GPBZ, nahm den Scheck stellvertretend für das Team sowie für die Klientinnen und Klienten entgegen: „Als ich von der Spendensammlung hörte, haben wir uns sehr gefreut. Niemals hätten wir mit einer so großen Summe gerechnet.“ Wie das Geld eingesetzt wird, wird gemeinsam mit den Klienten und Klientinnen entschieden. Erste Ideen gibt es bereits – angedacht sind Ausflüge oder größere Gemeinschaftsaktivitäten. „Wir möchten das Geld so einsetzen, dass möglichst alle Klienten davon profitieren“, so Bettina Borsch.

Gesammelt wurde der Betrag durch Einzelspenden sowie durch eine Tombola. Das GPBZ bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern und freut sich, in diesem Jahr als Spendenziel ausgewählt worden zu sein.

Hintergrund: Der Bezirksverband Eifel, das Bezirkskönigschießen und das GPBZ Daun

Der Bezirksverband Eifel besteht aus den folgenden Vereinen:

St. Hubertus Schützenbruderschaft Hallschlag e.V.

St. Hubertus Schützenbruderschaft Oberstadtfeld

St. Sebastianus Schützenbruderschaft Wallenborn

St. Hubertus Schützenbruderschaft Salm

St. Martin Schützenbruderschaft Nohn

Der Verband ist Teil des Bundes der St. Sebastianus Schützenjugend (BdSJ) in der Diözese Trier.

Die Schützenbruderschaft Oberstadtfeld zählt derzeit rund 20 Mitglieder sowie mehrere aktive Jungschützen. Die Investition in die Jugendarbeit ist ein zentrales Anliegen des Vereins – die Spendengelder werden dort gezielt eingesetzt.

Beim Bezirkskönigschießen wird mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter entfernte Scheiben geschossen. Wer die meisten und präzisesten Treffer landet, wird Bezirksschützenkönig. In diesem Jahr sicherte sich Daniel Strunk den Titel.

Das Gemeindepsychiatrische Betreuungszentrum (GPBZ) Daun ist eine Einrichtung der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof. Im Rahmen der sozialen Teilhabe werden dort Menschen mit psychischen Erkrankungen individuell begleitet und unterstützt. Das GPBZ befindet sich in der Borngasse 7 in Daun und umfasst unter anderem eine Tagesstätte sowie Angebote im Bereich der besonderen Wohnform und der ambulanten Betreuung. Die Unterstützung erfolgt in verschiedenen Lebensbereichen – etwa durch tagesstrukturierende Angebote oder Hilfen im Alltag. Ziel ist es, die gesellschaftliche Teilhabe der Klientinnen und Klienten nachhaltig zu fördern. Für Angehörige von psychisch erkrankten Menschen besteht die Möglichkeit, an einer offenen Selbsthilfegruppe teilzunehmen. Diese findet jeden letzten Dienstag im Monat statt – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (Quelle: Barmherzige Brüder Schönfelderhof)