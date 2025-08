Fahrbahnsanierungen in Trier: Sperrungen und Busumleitung am Markusberg

TRIER. In einem Schnellverfahren mit Kaltasphalt wird in der kommenden Woche die Fahrbahn der Straßen Markusberg und Auf der Jüngt instandgesetzt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. August, und verteilen sich auf zwei räumlich getrennte und zeitlich aufeinanderfolgende Abschnitte.

Der erste Abschnitt erstreckt sich von der Hausnummer Markusberg 18 bis zur Grenze des Stadtgebiets in Richtung Trierweiler/Sirzenich. Der zweite Abschnitt verläuft ab Wochenmitte in der Gegenrichtung bis zur Einmündung der Römerstraße. Während der Bauarbeiten sind die jeweiligen Teilstücke gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt ist somit auch die Zufahrt aus der Innenstadt über die Römerstraße zum Markusberg und zur Mariensäule zeitweise nicht möglich. Die Umleitung verläuft über die Kölner Straße, Bitburger Straße und Sirzenich.

Im jeweiligen Baufeld gilt ein absolutes Halteverbot von 8 bis 18 Uhr, sodass die Grundstücke vorübergehend nur fußläufig zu erreichen sind. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist jederzeit gewährleistet.

In der Kaltbauweise wird die Fahrbahn nicht aufgebrochen oder abgefräst, sondern nur eine dünne Asphaltdeckschicht aufgetragen. Die Straße kann somit außerhalb der Bauzeiten – abends und frühmorgens – wieder befahren werden. Die Arbeiten sind bei guter Witterung voraussichtlich Ende der Woche abgeschlossen.

Wegen genannten Bauarbeiten ergeben sich im Zeitraum ab Montag, 4. August, bis voraussichtlich Montag, 11. August 2025, Änderungen für die Busse der Linie 10 und das Smart-Shuttle: Die Linie 10 kann von Montag, 4. August, bis voraussichtlich Mittwoch, 6. August, nur mit einem Kleinbus bis zum St. Markushaus (Markusberg 24 c) fahren. Die Haltestelle Mohrenkopf entfällt in diesem Zeitraum für die Linie 10 und das Smart-Shuttle. Ab Donnerstag, 7. August, bis voraussichtlich Montag, 11. August, ist die Straße „Auf dem Markusberg“ voll gesperrt. Die Haltestellen Villa Reverchon, Auf der Jüngt, Mariensäule, Markusberg und Mohrenkopf können durch die Linie 10 und das Smart-Shuttle nicht angefahren werden und sind an die Haltestelle Magnerichstraße verlegt. Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.

Nach der Maßnahme auf dem Markusberg schließen sich noch sieben kleinere Fahrbahnsanierungen mit Kaltasphalt in den folgenden Straßen an, die dafür voll gesperrt werden:

Bergstraße (zwischen Güterstraße und Sachsenstraße), Baubeginn voraussichtlich 12. August

Heinrich-Brauns-Straße, Baubeginn voraussichtlich 13. August

Kaseler Weg, Baubeginn voraussichtlich 14. August

Ahrstraße, Baubeginn voraussichtlich 18. August

Neuwiese, Baubeginn voraussichtlich 19. August

Luzienstraße, Baubeginn voraussichtlich 20. August

Breitenweg, Baubeginn voraussichtlich 21. August

Durch die Instandsetzung mit dünnen Asphaltschichten in Kaltbauweise soll die Nutzungsdauer von alten, ausgemagerten und versprödeten Fahrbahndecken verlängert werden. Gleichzeitig werden Spurrinnen beseitigt und die Griffigkeit verbessert, wodurch die Verkehrssicherheit deutlich erhöht wird.

Nach Abschluss Asphaltarbeiten liegen einzelne Hydrantenkappen, Schachtabdeckungen und Straßeneinläufe tiefer als die neue Fahrbahnoberkante. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt sukzessive reguliert. (Quellen: SWT, Stadt Trier)