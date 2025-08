Luxemburg: Großeinsatz der Feuerwehren – 80 Strohballen brennen lichterloh

Colpach. Ein Scheunenbrand in der Ortschaft Colpach (Gemeinde Ell) hat am vergangenen Mittwochabend einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie der CGDIS (Corps grand-ducal d’incendie et de secours) mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18:30 Uhr alarmiert. Vor Ort stand eine Scheune mit rund 180 Strohballen in Flammen.

Aufwändige Löscharbeiten – Wasser musste im Pendelverkehr angeliefert werden

Da die Wasserversorgung in dem ländlichen Gebiet begrenzt war, organisierten die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr mit einem Großtanklöschfahrzeug (GTLF) mit einem 10.000-Liter-Tank, um das notwendige Löschwasser an den Brandort zu bringen. Die Strohballen wurden aus der Scheune geborgen, auf einem angrenzenden Feld ausgebreitet und dort einzeln gelöscht – ein Vorgang, der sich bis in die frühen Morgenstunden hinzog.

Großeinsatz mit internationaler Unterstützung

Insgesamt waren Einsatzkräfte aus elf luxemburgischen Feuerwachen (CIS) beteiligt. Zudem unterstützten Einheiten des logistischen Unterstützungszentrums (CSL) sowie der technischen Einsatzgruppe (GATO). Auch Feuerwehrleute aus Belgien kamen mit einem Fahrzeug zur Hilfe.

Erfreulicherweise wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

Professioneller Großeinsatz verhindert Schlimmeres

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude oder Felder verhindert werden. Die Zusammenarbeit über Dienst- und Landesgrenzen hinweg zeigt: Im Ernstfall zählt jede helfende Hand.