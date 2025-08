Rassismus-Eklat am Nürburgring: Mitarbeiter nach Skandalvideo gefeuert!

Nürburg. Ein Video vom Nürburgring sorgt aktuell auf Instagram, TikTok und Facebook für bundesweite Empörung: Zu sehen ist ein Mitarbeiter, der sich gegenüber einem ausländischen Besucher respektlos und rassistisch äußert. Die Betreiber des berühmten Rennkurses in Rheinland-Pfalz haben umgehend Konsequenzen gezogen.

Video dokumentiert Vorfall an Zufahrt

Der Vorfall ereignete sich am Wochenende an einem Einlass zum Nürburgring. Ein englischsprachiger Besucher bat aus dem Auto heraus um Hilfe beim Einlesen seiner Zugangskarte. Ein Ordner in gelber Warnweste kam zum Fahrzeug – doch statt zu helfen, reagierte er sichtlich genervt und äußerte sich vor laufender Kamera rassistisch.

„Bin ich dein N****?“, fragt er den Touristen ernsthaft. Als der ihn nicht versteht, legt der Mitarbeiter nach: „Steht N**** auf meiner Stirn?“

Dann wirft er dem jungen Mann die Karte zurück ins Auto – und geht. Die gesamte Szene wurde gefilmt und online veröffentlicht.

Social Media: Entsetzen und virale Verbreitung

Das Video verbreitete sich innerhalb weniger Stunden viral – insbesondere auf Instagram und TikTok. Unter dem Hashtag #Nürburgring sammelten sich Tausende Kommentare. Viele Nutzerer reagierten fassungslos und empört, andere forderten sofortige Konsequenzen.

Nürburgring reagiert prompt – klare Distanzierung

Noch am selben Tag veröffentlichten die Verantwortlichen des Nürburgrings ein Statement auf ihrer Website und Social-Media-Kanälen:

„Der betreffende Mitarbeiter wurde umgehend von allen Aufgaben entbunden und die Zusammenarbeit beendet. Rassistische oder diskriminierende Äußerungen haben am Nürburgring keinen Platz.“

Man entschuldige sich ausdrücklich beim betroffenen Gast sowie bei allen, die durch die Szene irritiert oder verletzt wurden. Der Nürburgring stehe für Offenheit, Toleranz und respektvolles Miteinander, betonten die Betreiber.

Warum der Fall wichtig ist

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung von interkultureller Kompetenz und Antidiskriminierung – gerade an internationalen Veranstaltungsorten wie dem Nürburgring. Viele fordern, das Thema in Schulungen für Mitarbeitende fest zu verankern.

Fazit: Konsequenter Umgang – und ein Weckruf

Der Nürburgring hat schnell und transparent reagiert. Doch das virale Video bleibt ein Mahnmal dafür, wie wichtig der sensible Umgang mit Sprache, Herkunft und Respekt ist – insbesondere im Tourismus, bei Großevents und im öffentlichen Dienst.