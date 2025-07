Weitere Filiale in Trierer Grabenstraße? Gerüchte um neuen Mieter – was wirklich dran ist!

TRIER. Kommt Woolworth in das leerstehende Superdry-Geschäft an der Grabenstraße 13? In den sozialen Netzwerken brodelt die Gerüchteküche – doch eine Nachfrage bei der Unternehmenszentrale des Einzelhändlers bringt Klarheit: Ja, Woolworth plant weiter in Trier zu expandieren – aber nicht an dieser Adresse.

Gerüchte um neue Woolworth-Filiale in Toplage

Seit Tagen kursieren in den Social Media Spekulationen über einen angeblichen Nachmieter für die begehrte Innenstadtlage an der Grabenstraße. Viele vermuten: Woolworth soll einziehen. Doch auf Anfrage von lokalo.de dementiert das Unternehmen:

„Es laufen Gespräche über einen neuen Standort in Trier. Aber es handelt sich nicht um die von Ihnen erwähnte Adresse“, so ein Unternehmenssprecher gegenüber lokalo.de.

Expansion trotz bestehender Filialen

Woolworth zeigt sich weiterhin ambitioniert: Auch in Städten mit bestehenden Filialen will der Händler neue Standorte erschließen. Der Sprecher bestätigt:

„Wir sehen weiteres Potenzial und sind daher stets auf der Suche nach passenden Flächen.“

In Trier betreibt Woolworth derzeit zwei Filialen – in den Trier-Galerien sowie am Augustinerhof. Sie bleiben weiterhin bestehen. Ein konkreter Zeitplan oder ein finales Standortkonzept für eine neue Filiale steht aber noch aus – die Gespräche seien noch „in einem frühen Stadium", heißt es.

Fazit

Das Gerücht um den Superdry-Nachfolger an der Grabenstraße war ein klassischer Social-Media-Mythos. Doch ein neuer Woolworth-Standort in Trier ist keinesfalls ausgeschlossen – die Spur führt bloß (noch) woanders hin.