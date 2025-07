Bundespolizei Saarland: Festnahmen bei Grenzkontrollen und an Bahnhof

PERL/SAARBRÜCKEN. Am Dienstag, den 29. Juli 2025, wurde im Rahmen der Binnengrenzkontrollen am Rastplatz Moseltal gegen 19.45 Uhr ein Linienbus kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien eines Mannes in den polizeilichen Informationssystemen erhielten die Beamtinnen und Beamten einen Treffer.

Gegen den 61-jährigen französischen Staatsangehörigen war ein Haftbefehl aufgrund eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz erlassen worden. Er wurde daher festgenommen. Der Verbüßung von 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt konnte der Mann durch die Zahlung von 1.200 Euro vor Ort entgehen. Er wurde nach Begleichung des Betrags auf freien Fuß entlassen.

Wenige Stunden später wurde am Bundespolizeirevier Saarbrücken Hauptbahnhof ein weiterer Mann festgenommen. Eine auf dem Heimweg befindliche Kollegin war auf ihn aufmerksam geworden. Der 30-jährige Deutsche war der Polizei bekannt. Aufgrund eines besonders schweren Falls des Diebstahls war ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen worden. Eine hinzugezogene Streife nahm den Beschuldigten fest.

Am 30. Juli wurde er gegen Mittag am Amtsgericht Neunkirchen vorgeführt und nach der Anordnung von Meldeauflagen auf freien Fuß entlassen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)