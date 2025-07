Luxemburg: Betrunken in geparktes Auto gekracht – mehrere Einbrüche

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche sowie eine Trunkenheitsfahrt, die zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen führte.

Am Abend des 29.7.2025 ereignete sich ein Verkehrsunfall in Dudelange mit vier Fahrzeugen. Ersten Informationen zufolge fuhr ein Fahrer von der Rue Dominique Lang in die Rue de l’Etang, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein stationiertes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde das stationierte Fahrzeug gegen ein weiteres stationierte Fahrzeug gestoßen, welches wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug prallte. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Ferner wurden der Polizei in den vergangenen Stunden mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 30.7.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue des Pommiers in Remich, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter eine Tür aufbrachen um ins Innere zu gelangen, mehrere Räume durchwühlten und u.a. eine Brieftasche entwendeten.

Ein weiterer Einbruch wurde in ein Einfamilienhaus in der Rue de Syren in Alzingen gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge ein bislang unbekannter Täter sich über ein Fenster Zugang zum Inneren verschaffte.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)