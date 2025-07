RLP: PKW rammt Mittelleitplanke und schleudert quer über Fahrbahn

Erst krachte sein Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke, danach blieb es am Fahrbahnrand liegen. Mit seinem Unfall hat ein Autofahrer auf der A61 einen kilometerlangen Stau ausgelöst.

SPEYER. Ein Autofahrer hat auf der A61 bei Speyer mit seinem Wagen die Mittelplanke gerammt und ist danach einmal quer über die Fahrbahn geschleudert. Der 24-Jährige hatte am Dienstagabend in Höhe des Rastplatzes Binshof auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Laut Polizei kam es nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke erst auf der gegenüberliegenden Beschleunigungsspur des Rastplatzes zum Stehen. Andere Autos wurden nicht in den Unfall verwickelt – waren danach aber in einem kilometerlangen Stau gefangen. Der 24-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 110.000 Euro geschätzt. Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeit musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die A61 blieb deshalb in Richtung Speyer für mehrere Stunden gesperrt. (Quelle: dpa)