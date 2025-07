Nach Abbau bei Schengen: Wie geht es mit den Grenzkontrollen in der Region Trier weiter?

TRIER/SCHENGEN – Im Saarland wird die bisherige feste Kontrollstelle auf der Autobahn A13 bei Schengen ab dem 1. August 2025 nicht mehr bestehen.

Diese Maßnahme wurde vom saarländischen Innenministerium und dem luxemburgischen Innenminister Léon Gloden bestätigt. Die dort aktuell vorhandenen Betonblöcke werden entfernt, und die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h wird aufgehoben.

Hintergrund der Entscheidung: Vereinbarung zur Verkehrsoptimierung

Anstelle der stationären Kontrolle soll künftig auf mobile Überwachungsstrategien gesetzt werden. Hintergrund dieser Anpassung ist eine Vereinbarung zwischen Minister Gloden und dem deutschen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Ziel ist es, den grenzüberschreitenden Verkehr flüssiger zu gestalten, ohne dabei vollständig auf notwendige Kontrollen zu verzichten. Die Umstellung soll eine effizientere Gestaltung der Kontrollmaßnahmen ermöglichen.

Keine Änderungen für die Region Trier

Anders stellt sich die Situation an den Grenzen in der Region Trier dar. Rheinland-Pfalz bleibt von den angekündigten Änderungen an der deutsch-luxemburgischen Grenze unberührt.

Für die Übergänge rund um Trier, insbesondere an der stark befahrenen Autobahn A64, sind keine Anpassungen geplant. Auch andere Grenzübergänge in der Region, wie beispielsweise bei Echternacherbrück oder Wasserbillig, bleiben von dieser spezifischen Neuerung unbetroffen. Die Kontrollen an diesen Übergängen werden unverändert fortgeführt.