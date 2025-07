Trier: Kanalsanierung in der Bahnhofstraße beginnt – Sperrungen und Busumleitungen

TRIER. Wie die Trier Stadtwerke (SWT) mitteilen, beginnt am Montag, 4. August 2025 beginnt der erste von insgesamt vier Bauabschnitten des großflächigen Kanalneubaus im Bereich der Bahnhofstraße und der Kreuzung Theodor-Heuss-Allee/Bismarckstraße, zunächst mit vorbereitenden Maßnahmen und Sondierungsarbeiten.

Ab Montag, 11. August werden in der Theodor-Heuss-Allee die beiden Fahrspuren in Richtung Porta Nigra im Abschnitt zwischen der Kreuzung zur Bismarckstraße und der Kreuzung zur Roonstraße gesperrt.

Aus Richtung Ostallee kommend, ist die Zufahrt in die Theodor-Heuss-Allee voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Porta Nigra wird über die Bismarckstraße, die Moltkestraße und die Roonstraße umgeleitet. Die beiden Fahrspuren der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt zwischen Heitkamphaus und der Kreuzung zur Bismarckstraße/Ostallee bleiben weiterhin voll gesperrt. Die Fahrspur in Richtung Hauptbahnhof bleibt, wie zuletzt, für Busse, Anlieger und Lieferverkehr bestehen. Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Oktober 2025 andauern.

Busumleitungen in Richtung Innenstadt ab Montag, 11. August 2025

Die Busse der Linie 2 fahren in Richtung Heiligkreuz ab der Haltestelle Porta Nigra direkt an den Balduinsbrunnen an Bussteig 2. In Richtung Porta Nigra / Zewen entfällt die Haltestelle Balduinsbrunnen.

Die Busse der Linie 4 fahren in Richtung Irsch ab der Haltestelle Porta Nigra direkt an den Balduinsbrunnen an Bussteig 2. In Richtung Porta Nigra entfällt die Haltestelle Balduinsbrunnen.

Die Busse der Linie 7 beginnen und enden am Hauptbahnhof.

Die Sonderfahrten der Linie 14 um 07:33 Uhr und 9:18 Uhr beginnen am Hauptbahnhof am Bussteig 3. Die Busse der Linie 18 enden und beginnen an der Porta Nigra.

Die Busse der Linien 3, 13, 30, 31, 52, 56, 73 und 83 fahren in Richtung Kürenzer Straße ihre gewohnte Route über die Bahnhofstraße und am Hauptbahnhof über den Bussteig 5. In der Rückrichtung fahren diese Linien ab Kürenzer Straße zur Ersatzhaltestelle Moltkestraße und weiter über die Roonstraße Richtung Porta Nigra, Kaiserthermen.

Die Busse der Linien 50, 54, 59 fahren am Hauptbahnhof ab Bussteig 3.

Änderungen beim Sternverkehr

Alle Ausfahrten der Sternbuslinien in Richtung Porta Nigra und Kaiserthermen verkehren über die Moltkestraße und die Roonstraße.

Die Busse der Linie 81 fahren in Richtung Trimmelter Hof ihre gewohnte Route ab Bussteig 5. In Richtung Igel ab Ostallee kommend fahren diese Busse über die Bahnhofstraße zur Haltestelle Hauptbahnhof ab Bussteig 3.

Die Busse der Linie 85 fahren aus Richtung Ostallee kommend über die Bahnhofstraße zur Haltestelle Hauptbahnhof an den Bussteig 3.

Die Busse der Linie Linien 82, 87 und 89 fahren aus Richtung Porta Nigra kommend über die Bahnhofstraße zur Haltestelle Hauptbahnhof an den Bussteig 3.

Auf den Linien 84,86 und 88 ändert sich nichts.

Die Bauarbeiten in der Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Allee werden mehrere Monate dauern. Im Zuge der Baumaßnahme wird es weitere Einschränkungen des Verkehrs geben. Hierzu werden die Stadtwerke Trier zum jeweiligen Zeitpunkt gesondert informieren. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zu den Umleitungen beantwortet das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73.