Schleuse Stadtbredimus-Palzem: Vermisster Schwimmer noch immer nicht gefunden

PALZEM. Die Wasserschutzpolizei in Trier und die Polizei in Luxemburg suchen seit Freitagabend nach einem Schwimmer in der Mosel (lokalo.de berichtete). Der 60 Jahre alte Mann sei inzwischen vermutlich nicht mehr am Leben, die Suche gehe aber weiter, berichteten die Beamten am Sonntag.

Der Mann war zuletzt im Uferbereich der Schleuse Stadtbredimus-Palzem gesehen worden. Er sei am frühen Abend zum Schwimmen in die Mosel gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Bei der Suche nach dem Mann waren mehrere Boote, Taucher, eine Wärmebild-Drohne, ein Sonar und ein Helikopter im Einsatz. Aufgrund des Pegelstands und der aktuell geringen Strömung sei davon auszugehen, dass der Mann in der Nähe der Schleuse zu finden sei. (Quelle: dpa)