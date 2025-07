Luxemburg: Einbruch, Trunkenheitsfahrten, Randalierer auf Gleisen in Arrest gebracht

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Samstag, die zurückliegende Nacht sowie den heutigen Morgen diverse Vorfälle, u.a. einen Einbruch und zwei Trunkenheitsfahrten.

Am 26.7.2025 wurde der Polizei kurz vor Mitternacht eine stark betrunkene Person gemeldet, welche über die Gleise des hauptstädtischen Bahnhofs laufen würde. Bei der Kontrolle war der Mann sehr aufgebracht und ließ sich nicht beruhigen. Durch den stark alkoholisierten Zustand der Person stellte diese eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und wurde nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht.

Am 26.7.2025 wurden der Polizei gegen 9.00 Uhr morgens zwei Personen gemeldet, welche in ein Haus in der rue de Remich in Roedt einbrechen wollten. Die Personen versuchten über die Balkontür ins Innere zu gelangen, wobei sie jedoch von den Eigentümern überrascht wurden. Sie ergriffen die Flucht, konnten jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Beide wurden erkennungsdienstlich behandelt und Protokoll wurde erstellt.

In der zurückliegenden Nacht wurden Polizeibeamte gegen 2.00 Uhr morgens auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches in Schlangenlinien durch die avenue J-F Kennedy in Ingeldorf fuhr und dabei zweimal in den Gegenverkehr geriet. Bei der Kontrolle wies der Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum auf, der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll wurde erstellt.

Am gleichen morgen, gegen 6.30 Uhr, fiel Polizeibeamten in Düdelingen ein Fahrzeug auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne zu Bremsen über eine Kreuzung fuhr. Die Beamten nahmen kurzer Hand die Verfolgung auf und konnten den Fahrer dann in der route de Kayl stoppen. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und das Auto wurde immobilisiert. (Quelle: Police Grand-Ducale)