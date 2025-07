Luxemburg aktuell: Polizei geht gegen illegale Rave-Party in Naturschutzgebiet vor

HEINERSCHEID. Am gestrigen Freitagabend wurden der Police Grand-Ducale seitens Anwohnern immer wieder zahlreiche Fahrzeuge in Heinerscheid gemeldet, darunter mehrere LKW und Campingwagen, welche in ein nahegelegenes Waldgebiet fuhren. Vor Ort traf die Polizei mehrere Hundert Personen an, welche dort campierten.

Da zunächst weder eine Ruhestörungen noch weitere Probleme festgestellt wurden, wurde bis zum Morgen gewartet um weitere Schritte einzuleiten. Da es sich um eine nicht autorisierte Veranstaltung mit ersten Schätzungen zufolge rund 500 Teilnehmern handelt, die zudem in einem Naturschutzgebiet stattfindet, wurde am heutigen Samstag in Rücksprache mit den Gemeindeverantwortlichen beschlossen, die Rave-Party aufzulösen. Die Polizei ist in diesem Zusammenhang vor wenigen Augenblicken mit dem Organisator in Kontakt getreten.

Mehrere Polizeistreifen sind vor Ort und überwachen die Situation. Weitere Schritte bleiben abzuwarten. Zahlreiche weitere Einsatzkräfte haben sich der Umgebung versammelt, um falls nötig schnellstmöglich einschreiten zu können. Weitere Informationen folgen. (Quelle: Police Grand-Ducale)