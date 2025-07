Starke Schlangenlinien: Mehrere Alkoholfahrten und viele Ruhestörungen in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten sowie zahlreiche Ruhestörungen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 25. Juli missachtete ein Fahrer in Ettelbrück gegen 22.30 Uhr die Vorfahrt einer Polizeipatrouille. Dieser wurde anschließend angehalten und kontrolliert. Der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen, welcher positiv verlief. Protokoll wurde erstellt.

Am 26. Juli, gegen 1.00 Uhr, wurden Beamte in Ettelbrück auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr ohne auf den herannahenden Verkehr zu achten. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges fiel den Beamten auf, dass das Fahrzeug verschiedene Kennzeichen vorne und hinten aufwies. Eine Kontrolle der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug nicht mehr für den öffentlichen Verkehr zugelassen war. Hinzu kam, dass die Fahrerin nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war und sie ihr Fahrzeug unter Alkohol- und Betäubungsmittel-Einfluss steuerte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Fahrerin wurde protokolliert.

Eine Stunde später, gegen 2.00 Uhr, fiel der Polizei in Grevenmacher ein Fahrzeug auf, welches starke Schlangenlinien fuhr und mehrmals fast in die Hecken am Straßenrand geriet. Bei der Kontrolle kam den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Der Alkoholtest verlief positiv. Dem Fahrer wurde der Führerschein entzogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zudem 35 Mal aufgrund diverser Ruhestörungen gerufen. Die Situation hatte sich in den meisten Fällen bereits bei Ankunft der Beamten beruhigt oder es konnte keine Lärmbelästigung mehr festgestellt werden, bzw. konnte die Situation geklärt werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)