Eifelkreis: Schilder an Campingplatz geklaut – Toilette und weiterer Bereich verschmutzt

WAXWEILER. Im Zeitraum von Freitag, den 25.7.2025, 19.00 Uhr, und Samstag, den 26.7.2025, 6.30 Uhr, kam es in der Schwimmbadstraße in Waxweiler in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes zu einem Diebstahl von Verkehrsschildern. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Verkehrszeichen mit der Vorschrift „absolutes Halteverbot“.

Darüber hinaus wurde die Toilettenanlage sowie der Bereich vor dem Pizzaautomaten des Campingplatzes erheblich verunreinigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Tat vermutlich eher zur Nachtzeit begangen worden sein.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes Waxweiler wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail an [email protected] bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)