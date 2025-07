RLP: Dreister Dieb stiehlt Grabschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

LUDWIGSHAFEN. Am Freitag, 25.7.2025, gegen 11.30 Uhr, meldeten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ludwigshafen einen Mann auf dem Friedhof in Ludwigshafen-Mundenheim, der zuvor Grabschmuck entwendet hatte. Mehrere Polizeistreifen stellten den 30-Jährigen kurz darauf und nahmen ihn fest.

In seinem Rucksack befand sich Schmuck von diversen Gräbern, welcher zum Teil noch keinem Grab zugeordnet werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der 30-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls in mehreren Fällen verantworten. Wenn auch Sie bemerken, dass von einem durch Sie betreuten Grab Schmuck entwendet wurde, setzen Sie sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung (Tel: 0621/963-24150; E-Mail [email protected]). (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)