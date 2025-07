++ Region: Gewitter und Starkregen drohen – starke Böen und Hagel möglich ++

In Rheinland-Pfalz und im Saarland lässt der Sommer weiter auf sich warten. Örtlich sagt der Deutsche Wetterdienst Gewitter und Starkregen vorher. Die Aussichten.

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich weiterhin alles andere als sommerlich. Am Wochenende müssen sich die Menschen auf Regen und Gewitter einstellen. Heute gebe es ab dem Mittag in einem Streifen vom Saarland bis zur Vorderpfalz örtlich kräftige Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Teilweise komme es zu Starkregen, starken Böen und Hagel. Lokal eng begrenzt sei unwetterartiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde gering wahrscheinlich. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte von 24 bis 27 Grad. Am Abend sollen die Gewitter abnehmen.

Auch am Sonntag drohen vereinzelt Gewitter mit Starkregen

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung laut dem DWD zu. Es gibt gebietsweise Schauer. Der Sonntag beginnt demnach mit vielen Wolken. Örtlich werden Regen und vereinzelt Gewitter mit Starkregen erwartet. Das Thermometer zeigt maximal 21 bis 24 Grad. Am Montag bleibt es laut den Meteorologen wechselnd bewölkt und ab dem Nachmittag vereinzelt regnerisch. (Quelle: dpa)