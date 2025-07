Drogen mit Millionenwert gefunden – Mann festgenommen

WORMS – In einer Lagerhalle in Worms haben Ermittler Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund einer Million Euro sichergestellt.

Gegen einen 31-Jährigen, der die Halle genutzt habe, sei am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet worden, teilten die Polizei in Worms und die Staatsanwaltschaft in Mainz gemeinsam mit.

Gegen den Mann war schon seit Ende vergangenen Jahres ermittelt worden. Als dieser am Mittwoch dieser Woche in der Innenstadt von Mannheim ein Drogengeschäft abwickelte, schlug die Polizei zu. Anschließend wurden seine Wohnung, ebenfalls in Worms, sowie die Lagerhalle durchsucht.

Insgesamt gingen mehr als zehn Kilogramm Kokain, mehrere hundert Gramm Ecstasy und eine Schreckschusswaffe ins Netz, sowie bei einer anderen Person Hunderte Gramm Amphetamin. Juristisch gesehen geht es um den Vorwurf des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.