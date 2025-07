Obdachloser brutal mit Glasflasche attackiert – Jugendgruppe flieht vom Tatort!

Bad Kreuznach. Schockierende Szenen am frühen Donnerstagmorgen in der Innenstadt: In der Nähe einer Fußgängerzone soll eine Gruppe von Jugendlichen einen obdachlosen Mann brutal angegriffen haben. Laut Polizei wurde der 38-Jährige bei dem Übergriff sogar mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 5:00 Uhr zu einem Streit zwischen dem Mann und einer etwa sechsköpfigen Jugendgruppe – je zur Hälfte männlich und weiblich besetzt. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein Jugendlicher eine Glasflasche ergriffen und dem Opfer auf den Kopf geschlagen haben. Die Flasche zerbrach dabei.

Täter flüchten – Opfer im Krankenhaus

Nach der Tat flüchteten alle Beteiligten in unbekannte Richtung. Der verletzte Mann wurde vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Kopfverletzungen, deren Schwere derzeit nicht näher bekannt ist.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu der Gruppe machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 / 8811-0