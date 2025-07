Opfer zu Boden geworfen: Gewaltsamer Diebstahl und Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag und den heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale einen Diebstahl mit Gewalt sowie zwei Trunkenheitsfahrten. In einem Fall wollte ein Betrunkener sich vor einer Polizeiwache hinter das Steuer setzen.

Am Nachmittag des 24.7.2025 wurde ein Mann in Capellen bei der Polizei vorstellig um etwas zu melden. Die Beamten konnten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim ihm feststellen. Der Mann gab an getrunken zu haben, jedoch den Bus genommen zu haben. Beim Verlassen der Dienstelle begab er sich auf die Fahrerseite eines Fahrzeuges und stieg dort ein. Hieraufhin wurde er von den Beamten zurück auf die Dienstelle gerufen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 0.40 Uhr am 25.7.2025 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug in der Rue de l’Usine in Rumelange aufgrund seiner verdächtigen Fahrweise und erhöhten Geschwindigkeit aufmerksam. Das Fahrzeug konnte später gestoppt werden. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

Am Nachmittag des 24.7.2025 wurde der Polizei in der Rue du Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ein Überfall gemeldet. Ersten Informationen zufolge warf der Täter das Opfer zu Boden und entwendete dessen Handtasche. Zusammen mit einem Komplizen ergriff er anschließend die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ, Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)