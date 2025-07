Küchenbrand im Hunsrück: Vier Personen ins Krankenhaus – 6-stelliger Schaden

BUCH/HUNSRÜCK. In einer im zweiten Obergeschoss befindlichen Küche eines Mehrfamilienhauses in Buch im Hunsrück führte am gestrigen Abend ein elektrischer Defekt an einem Geschirrspüler zum Brand in dieser Wohnung.

Die Bewohnerin mit ihren beiden kleinen Kindern sowie eine Bewohnerin einer weiteren Wohnung im Hinterhaus wurden zur ärztlichen Beobachtung in die Krankenhäuser Kemperhof und Simmern gebracht. Das Wohnanwesen ist derzeit, primär aufgrund der Rauchentwicklung und Löschwasser-Arbeiten, nicht bewohnbar. Der entstandene Gebäudeschaden beläuft sich auf 100.000,- Euro. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren mit 41 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand frühzeitig löschen. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)