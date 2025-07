RLP: Frau schlägt und tritt Jugendliche im Teenager-Alter nach Streitgespräch

BAD KREUZNACH. Am Mittwochabend, dem 23.7.2025, kam es gegen 20.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone in Bad Kreuznach. Laut Zeugen soll eine 34-jährige Frau ein ca. 15 bis 16 Jahre altes Mädchen im Rahmen eines Streitgesprächs an den Haaren zu Boden gezogen und anschließend geschlagen und mit dem beschuhten Fuß auf diese eingetreten haben.

Danach sei das verletzte Mädchen von der Örtlichkeit geflohen. Die Beamten konnten die unverletzte Beschuldigte im Nahbereich antreffen, nachdem diese zwischenzeitlich ebenfalls die Örtlichkeit verlassen hatte. Die Geschädigte konnte nicht mehr festgestellt werden. Daher können zu den Verletzungen keine Angaben getätigt werden. Bisher ist die Identität der Geschädigten nicht bekannt.

Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Fußgängerzone noch gut besucht gewesen sein. Darüber hinaus befindet sich die Tatörtlichkeit direkt vor dem REWE-Markt, sodass durchaus Zeugen die Tat beobachtet haben dürften. Diese werden gebeten sich zu melden, wenn sie Hinweise zur Tat, aber auch zur Identität der Geschädigten machen können (Telefon: 0671/8811-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Bad Kreuznach)