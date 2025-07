Schockanruf in Oberzerf: 84-Jährige übergibt Schmuck und Bargeld an Betrüger

OBERZERF. Eine 84-jährige Frau aus Oberzerf ist am Mittwoch, den 23. Juli, Opfer eines perfiden Schockanrufs geworden. Zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr täuschten Betrüger am Telefon vor, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht – und müsse nun in Haft. Um ihn freizukaufen, solle die Seniorin Bargeld und Schmuck übergeben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Tränen am Telefon – Täter täuscht Sohn vor

Der Anruf begann mit einer dramatischen Geschichte: Der angebliche Polizist erklärte, ihr Sohn habe eine Frau und ein Kind im Kinderwagen angefahren. Dann übergab man das Telefon an einen weinenden Mann – angeblich ihr Sohn –, dessen Stimme kaum zu verstehen war. In Schockstarre und Sorge um ihren Sohn, ließ sich die Frau auf die Forderungen der Täter ein.

Übergabe an der Haustür – Täter unerkannt entkommen

Die Täter blieben während des gesamten Gesprächs mit der Frau in Verbindung und kündigten an, ein Mann werde die Wertsachen an ihrer Haustür abholen. Unter dem Vorwand einer „Schweigepflicht“ wurde ihr untersagt, mit dem Abholer zu sprechen. In einem braunen Umschlag übergab sie Bargeld und Schmuck.

Beschreibung des Täters

Der unbekannte Mann, der die Wertgegenstände entgegennahm, wird wie folgt beschrieben:

Alter: ca. 30 Jahre

Größe: ca. 1,70 m

Aussehen: europäisch

Kleidung: helles Sommerhemd

Merkmale: normale Figur, kein Bart, keine Brille

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Trier bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die am Mittwochmittag im Bereich Oberzerf etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Gesucht werden Personen, die:

den beschriebenen Mann gesehen haben,

einen Mann mit braunem Briefumschlag beobachtet haben,

oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe wahrnahmen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651 983-43390.