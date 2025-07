Einbruch im Eifelkreis: Rückwärtiges Fenster aufgebrochen und Gebäude durchsucht

GINDORF. Am vergangenen Dienstag, den 22.7.2025, kam es im Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 16.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Gindorf. Bislang unbekannte Täter drangen in der Straße „Auf Steig“ durch Aufbrechen eines Fensters im rückwärtigen Bereich in das Gebäude ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte keine Beute erlangt werden. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, welche im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 06561-96850 zu melden. Diesbezüglich sind auch Wahrnehmungen zu ortsfremden Personen und / oder Fahrzeugen an den Tagen zuvor relevant. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)