Trier: „Genius – Kunstpreis 2025“ geht an Künstlerinnen-Duo

TRIER/SCHWEICH – Der „Genius-Kunstpreis 2025“ vom Rotary Club Schweich Römische Weinstraße (RC) wurde in Kooperation mit der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier e.V.“kreiert. Erstmals wurde er am 20. Juli 2025 gemeinsam verliehen an das Künstlerinnen-Duo Anne Arend-Schulten und Barbara Guthy für Ihr Werk mit dem Titel „40 Knoten“.

Vor sechs Jahren wurde der Preis von der G. B. Kunst Trier eingerichtet und zweimal ohne Preisgeld verliehen. Für die dritte Vergabe hat der Förderverein des Rotary Clubs erstmals 2000 Euro gespendet, so dass jede Künstlerin 1000 Euro erhält. Zum ersten Mal trägt der Preis den Namen „Genius- Preis“ nach dem Maskottchen des Rotary Clubs, der zwei weitere Preise spenden wird.

Der Rotary Club Schweich Römische Weinstraße stellt Mittel für drei Preise in sechs Jahren bereit. Zur Finissage der Ausstellung „Nodes“ in der Kunsthatte der Europäischen Kunstakademie Trier wurde der Preis am 20. Juli 2025 verliehen. Die Prämierten wurden aus sechs Künstler/innen-Duos mit je einem Mitglied der G.B. Kunst und einem von diesem Mitglied eingeladenen Gast ausgewählt. Eine Jury aus Fachleuten kam eindeutig zu diesem Gewinner-Duo mit Anne Arend-Schulten als Mitglied der G.B. Kunst Trier, die als Nichtmitglied Barbara Guthy gebeten hatte, mit ihr gemeinsam das großformatige Kunstwerk“40 Knoten“ zu gestalten. Und das gelang den beiden Künstlerinnen hervorragend.

Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier, würdigte die „Kooperation in der Kulturlandschaft der Region als programmatische Öffnung über regionale Grenzen hinaus. Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz, Luxemburg, Frankreich und Spanien bereichern dieses Projekt und verleihen ihm eine internationale Dimension“, so Nöhl wörtlich.

Kurator der Ausstellung und Vorsitzender der G.B. Trier, Jean Luc Caspers, dankte vor allem dem Leiter EKA Simon Santschi sowie dem Rotary Club Schweich Römische Weinstraße für das Preisgeld und die Kooperation, ebenso seiner Vorgängerin Gabriele Lohberg, die als Mitglied des RC die Verhandlungen für den Preis im Vorfeld für die G.B.K. geführt hat.

Vera Kölbel, Präsidentin des Rotary Clubs Schweich Römische Weinstraße, überreichte im Namen des RC beiden Künstlerinnen den Preis mit jeweils über 1000 Euro, einer Urkunde und einer kleinen Genius-Figur. Diese wurde 2015 bei Detzem gefunden und war wohl Hausgott des Hausherrn einer römischen Villa aus dem 3. Jh. n. Chr. und ist heute das Maskottchen des RC. Sie lobte das Engagement ihrer rotarischen Freundinnen und Freunde für die Realisierung dieses Preises von Pastpräsidentin Margit Eberhard-Wabnitz, Gabi Lohberg, Heidi Neyses-Wimmer und Franz Basten, der als Jurist den Vertrag erstellt hatte.

Zum prämierten Werk: „40 Knoten“

Überdimensionale große Knoten aus dicken Holzwolle-Seilen, raumhoch hängend, fallen beim Eintreten in die Kunsthalle Trier der EKA sofort ins Auge. Da hängt ein Riesen-Knoten, kreisförmig gewunden aus Holzwolle-Seil. Die zwei Enden, liegen als sich kringelnde Masse auf dem Boden. Das reine Material aus den Holzwolle-Seilen stellt das Thema „Nodes“ und damit Verknüpfungen in einen metaphorischen Kontext von Verflechtungen über die Naturmaterialien hinaus. Kleine ineinander verwobene Knoten bilden das Gegenstück, ebenso von der Decke herabgelassen und auf dem Boden sich drapierend wie eine Stütze, die dennoch keine ist. Das dritte Objekt ist eine Maria, ein Fundstück, bearbeitet und mit Wachs überformt.

Für diese Vergabe des „Genius Preises 2025“ haben sechs Duos ein gemeinsames Kunstwerk kreiert. Ihre Aufgabe war, sich mit dem Begriff des „Knotens“, also „Nodes“ auseinander zu setzen, gemäß dem Titel der Ausstellung, die auf eine metaphorische Ebene hinweist: Knoten bilden dabei sowohl symbolische Schnittstellen und Spannungsmomente als auch im wörtlichen Sinn physische Strukturen. Und diese Verbindung ist den beiden Künstlerinnen mit ihren Installationen hervorragend gelungen. Ein vielschichtiger Dialog über Verbindung, Spannung und Zusammenspiel entstand sowie tiefergehend Verknüpfungen mit gesellschaftlichen, sozialen Beziehungen.

Mit dem „Genius-Kunstpreis“ werden alle zwei Jahre künstlerische Spitzenleistungen ausgezeichnet. Der Club unterstützt über soziale Projekte hinaus Kultur, Musik und Kunst in der Verbandsgemeinde Schweich und in der Region Trier und hat in diesem Sinne dieses Preisgeld von 2000 Euro für die Kunst gestiftet. Der Club finanziert in den Ferien erneut ein Kunstprojekt für Schüler/innen in der Verbandsgemeinde Schweich.