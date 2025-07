„BAUSTOPP JETZT – NATUR RETTEN!“ – Was es mit dem „Demonstranten“ in Bekond auf sich hatte

BEKOND. Ein großes Banner weht hoch oben an einem Baukran, ein Mensch hängt darunter in schwindelerregender Höhe, die Aufschrift in bunten Farben: „BAUSTOPP JETZT – NATUR RETTEN!“ Ein klarer Protestaufruf, denkt man sich – und das mitten in Bekond (Landkreis Trier-Saarburg)! Was ist da los?

Ein aufmerksamer Leserreporter hat die Szene fotografisch festgehalten und uns das eindrucksvolle Bild zugesandt. Darauf zu erkennen: Der Baukran der Firma Holzhauser GmbH und ein bereits vor Ort befindlicher Streifenwagen der Polizei.

Viele Leser meldeten sich bei lokalo.de und fragten: „Was wird da gebaut? Wer demonstriert da? Wird Bekond jetzt zum neuen Lützerath? Wir können Entwarnung geben. Denn: Der angebliche Aktivist am Baukran ist gar kein Aktivist. Mehr News aus Trier & Region

Polizei statt Protest

Nach Rückfrage bei der Polizei Trier konnte Pressesprecher Herr Fleischmann aufklären:

Bei der akrobatischen Person handelt es sich um eine Einsatzkraft der Polizei. Und zwar im Rahmen eines Einsatzes des sogenannten Sachbereichs Mediendienst.

Was das ist? Der Sachbereich Mediendienst ist eine polizeiinterne Abteilung, die sich unter anderem mit der Erstellung von Schulungs-, Informations- und Lehrvideos beschäftigt – für interne Zwecke, Ausbildung oder Öffentlichkeitsarbeit. Kurzum: Was aussieht wie eine dramatische Klimaaktion, ist in Wahrheit vermutlich Teil einer inszenierten Übung oder Filmaufnahme.

Also doch keine Baumumarmer?

Nein, kein Umweltaktivist aus Berlin, keine „Letzte Generation“ – sondern schlicht und einfach: eine gut gesicherte Polizeiaktion. Weder wird in Bekond ein neues Industriegebiet aus dem Boden gestampft, noch wurde ein Naturschutzgebiet planiert. Auch der Baukran ist (zumindest derzeit) offenbar nicht Mittelpunkt einer umweltpolitischen Kontroverse, sondern lediglich Requisite für ein Szenario im Dienste der inneren Sicherheit.

Vielleicht sehen wir das Ganze ja bald in einem Polizeivideo zum Thema Höhenrettung, Einsatzszenarien oder Protesttraining.

Und bis dahin bleibt nur zu sagen: Alles gut in Bekond – der Kran steht sicher, und die Natur darf auch weiteratmen.