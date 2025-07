RLP: Viele Trümmerteile auf der Fahrbahn – zwei Aquaplaning-Unfälle hintereinander

LEININGERLAND. Zu gleich zwei Unfällen wegen Aquaplaning ist es auf der A6 in Höhe von Laumersheim gekommen. Am Sonntagabend kam zunächst ein 53-Jähriger in Richtung Mannheim mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und touchierte ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach auf der rechten Spur zum Stehen.

Nur wenige Meter hinter der Unfallstelle sei ein 52-Jähriger ebenfalls ins Schleudern gekommen, gegen die Mittelleitplanke geprallt und schließlich quer auf der linken Spur zum Stehen gekommen. Er wurde den Angaben nach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die beiden Fahrer aus dem ersten Unfall blieben unverletzt.

Wegen der vielen Trümmerteile war die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt. An allen drei Autos entstand ein Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. (Quelle: dpa)