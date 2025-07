Körpergröße von 2,06 Metern: Schweitzer stößt sich selten den Kopf

Mit 2,06 Metern ist der rheinland-pfälzische Ministerpräsident meist der Größte im Raum. Wie ist das so?

MAINZ. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat mit seiner Körpergröße von 2,06 Metern kein Problem im Alltag. «Ich stoße mir in der Regel nicht den Kopf. Weil ich weiß, dass ich manchmal größer bin als der Türrahmen, ziehe ich den Kopf schon mal vorsichtshalber ein», sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Zum Anziehen habe ich in der Regel auch immer noch etwas gefunden.» Zu kurze Hotelbetten kennt Schweitzer, der viel unterwegs ist, ebenfalls nicht. «Meist gehe ich spät ins Bett und muss früh raus. In den fünf Stunden ist mir eigentlich jedes Bett recht», sagte der Regierungschef.

«Ich schlafe einfach wenig. Das geht auch ganz gut. Ich empfinde das nicht als Problem, sondern es tut mir eigentlich gut, weil mir Spaß macht, was ich tue», betonte Schweitzer. «Ich empfinde meine Arbeit nicht als Last. Ich habe eigentlich noch nie unterschieden zwischen Arbeitszeit und Freizeit, weil ich liebe, was ich tue.» (Quelle: dpa)