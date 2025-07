Spiel, Spaß und Sommerfreude: Das Spielmobil Konz bringt Bewegung auf den Marktplatz

Konz. Für alle, die die Sommerferien in der Heimat verbringen, gibt es ab August ein besonderes Familien-Highlight mitten in der Stadt: Unter dem Motto „Sommer in der Stadt – Spielspaß für die ganze Familie“ lädt die Stadt Konz gemeinsam mit dem Spielmobil Konz an vier Sonntagen zu offenen Mitmach-Aktionen auf den Marktplatz ein.

Bewegung, Gemeinschaft und jede Menge Spaß

Ob Balancier-Parcours, kreative Geschicklichkeitsspiele oder einfach gemeinsames Toben unter freiem Himmel – das Spielmobil bietet ein buntes Programm für Kinder jeden Alters. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der Marktplatz in eine offene Spielfläche, auf der Lachen, Erleben und Mitmachen im Mittelpunkt stehen.

Doch nicht nur die Kleinen dürfen sich freuen: Auch Eltern und Großeltern sind eingeladen, sich zu beteiligen oder einfach das bunte Treiben in entspannter Atmosphäre zu genießen.

📍Termine & Infos:

Ort: Marktplatz Konz

Termine: Sonntags – 03. / 10. / 17. / 24. August 2025

Uhrzeit: jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr

Teilnahme: Kostenlos – keine Anmeldung nötig

Für wen ist das Angebot?

Für alle Kinder, Familien und Interessierte – offen, barrierefrei und ohne Vorkenntnisse. Einfach vorbeikommen, mitmachen und gemeinsam unvergessliche Sommermomente schaffen.