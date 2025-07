Gasleitung angebohrt? Mann mit Verbrennungen im Krankenhaus

SCHIFFERSTADT – Von einer Stichflamme an einer mutmaßlich angebohrten Gasleitung in Schifferstadt in der Nähe von Speyer ist ein 61 Jahre alter Mann verletzt worden.

Er sei mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe an einem Hoftor gearbeitet, unter dem sich eine Gasleitung befunden habe. Diese habe er vermutlich angebohrt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Feuerwehr Schifferstadt schrieb auf ihrer Homepage: «Das entweichende Gas entzündete sich sofort.» Etwa 40 Bewohner und Bewohnerinnen mussten zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen. Ein Bautrupp habe die Straße aufgerissen, um die Hausanschlussleitung abzupressen, schrieb die Feuerwehr.