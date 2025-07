Bitburg: Klimaforscher sprach bei Folklore-Festival – Planet im Mittelpunkt

BITBURG. Auch in diesem Jahr stand ein spannendes Thema im Mittelpunkt des Eröffnungsempfangs des Europäischen Folklore-Festivals in Bitburg. Bürgermeister Joachim Kandels präsentierte seinen Gästen in der Bitburger Stadthalle einen glanzvollen Abend, an dem unser Planet im Mittelpunkt stand.

Der Geowissenschaftler, Klimaforscher und Landschaftsfotograf Dr. Christian Klepp beeindruckte die Gäste mit seinem Vortrag und vielen faszinierenden Bildern zum Thema „Wunderwerk Erde – Wie unser Planet funktioniert“. Die musikalische Umrahmung übernahm der Junge Chor Bitburg unter der Leitung von Walburga de Winkel, die mit ihren orientalisch angehauchten Gesängen und Tänzen begeisterten.

In der festlich beleuchteten Bitburger Stadthalle empfing Bürgermeister Joachim Kandels seine Gäste zu einem ganz besonderen Abend. Sehr herzlich begrüßte Kandels seine Gäste, überwiegend aus Politik und Wirtschaft, von Partnerstädten und Patenschaften sowie Vertreter von Schulen, anderer Behörden und vielen weiteren Organisationen. Auch in diesem Jahr hatte der Bürgermeister mit Dr. Christian Klepp einen spannenden Gast eingeladen, der sich mit dem Wunderwerk und der Vielfalt unseres Planeten beschäftigt.

„Vielfältig sind auch Traditionen und Kulturen auf der Erde. Wir begrüßen am Wochenende Folkloregruppen, die mit uns ein Fest der Völkerverständigung feiern“, so Joachim Kandels. Dann gab er das Mikrofon weiter an den Geowissenschaftler, Klimaforscher und Landschaftsfotografen Dr. Christian Klepp, der sich seit über 30 Jahren mit der Funktionsweise unseres Planeten beschäftigt.

Dr. Klepp sprach zum Thema „Wunderwerk Erde – Wie unser Planet funktioniert“. Der engagierte Naturschützer veranschaulichte viele Vorgänge in der Natur und wie sie miteinander funktionieren. Dazu präsentierte faszinierende Fotos von Naturschauplätzen aus aller Welt. So will er bei seinen Zuhörern die Liebe und das Verständnis für den eigenen Planeten wecken. „Denn nur was wir gut verstehen und kennen, können wir lieben, schätzen und schützen“, so der Wissenschaftler. Mit großem Applaus und einem vielleicht ganz neuen Blick auf unsere Erde bedachte das Publikum Dr. Klepp für seinen spannenden Vortrag. Abschließend trug sich der Ehrengast des Abends ins Goldene Buch der Stadt Bitburg ein. Darin schrieb Dr. Klepp: „Möge unsere Verbundenheit mit der Natur gemeinsam wachsen – aus Liebe zu unserem einzigartigen Planeten!“

Für die musikalische Umrahmung eines wirklich außergewöhnlichen Abends sorgte der Junge Chor Bitburg unter der Leitung von Walburga de Winkel. Mit ihrer tollen Choreografie, den farbenfrohen Kostümen, Gesang, Tanz und Schauspiel sorgten sie für die perfekte Stimmung beim Publikum. (Quelle: Stadt Bitburg)