Ferienfreizeit des Turnvereins Kröv: Sport, Action und Spaß an der Tagesordnung

KRÖV. Vom 14. bis 18 Juli 2025 fand auch in diesem Jahr wieder die Ferienfreizeit des Turnvereins Kröv statt. Das Team der Ferienfreizeit hatte in diesem Jahr schon früh mit der Planung der Veranstaltung begonnen, die zum 25. Male stattfand.

60 Jungen und Mädchen aus der Verbandsgemeinde nahmen in diesem Jahr an diesem Event teil, bei dem viel Sport, Action und Spaß an der Tagesordnung waren. Der Start am 14. Juli fand dann leider nicht wie vorgesehen auf dem Mont-Royal statt, sondern wurde in die Turnhalle nach Kröv verlegt. Hier wurden viele Spiele-Aktionen durchgeführt, wie Sechstagerennen, Küstenwache, Bockspringstaffeln, Ringen und Raufen sowie ein Tauziehwettkampf der einzelnen Gruppen – sehr viel Action schon am ersten Tag!

Der zweite Tag führte die Gruppe zur Burg nach Kastellaun. Es war Bogenschießen angesagt, schon bei der Hinreise war man gespannt, kaum war man da, ging es los: Pfeil einlegen, Sehne spannen, irgendwie zielen und dann loslassen, aber ohne Fleiß kein Preis, es musste doch etwas geübt werden. Ritterspiele folgten, aber auch die Baukunst und die Töpferei kam nicht zu kurz. So war es auch ein interessanter und toller Tag.

Der dritte Tag war ein Tag des Inline-Skaten und des Rope-Skipping. Die Spezialisten des Turnvereins waren im Einsatz, die eben nicht nur Turnen und Rope-Skipping können. Etwas besonderes für alle, denn schon im Vorfeld, Wochen vorher, hatten alle die Gelegenheit diese Sportart zu üben, so dass die Vorfreude besonders groß war. Alle Übungen – Bremsen, Geradeauslaufen, Rückwärtslaufen, im Kreis fahren oder einen Parcour zu durchfahren – waren im Angebot. Natürlich auch Inline-Hockey, hier half ein Spezialist, der Inline-Hockey selbst schon gespielt hat (Ingo Boor). Danach konnte man beim Rope-Skipping nochmal seine Ausdauer und Geschicklichkeit testen. Bei Easy und Speed wurde die Zeit gemessen.

Auch Wandern war im Programm, und zwar von Kröv auf den Mont-Royal zum Kletterwald „Adventure Forrest“. Viel Klettern und bei einigen auch Selbstüberwindung bei den Höhen, die dort zu erklettern waren. Nach drei Stunden ging es dann wieder abwärts in das Tal. Und so war ein weiterer Tag mit viel Action zu Ende.

Mit dem Start an der Lösnicher Brücke ging der Tag in die letzte Runde, es war eine Wanderung von Lösnich nach Kinheim-Kindel auf den Sportplatz zu absolvieren. Dort ging es noch einmal zur Sache: Eine Olympiade mit sieben Stationen stand auf dem Programm und wurde mit großer Freude absolviert.

Der Turnverein Kröv sagt noch einmal ein Danke an die Eltern für ihre Kuchenspenden und der Familie Müller für die vielen Eisportionen. Zum Abschluss versprachen alle dann auch wieder im nächsten dabei zu sein. Die Helfer – Alex, Annalena, Annie, Xenia, Klara, Theresa, Johanna, Sophie und Victoria – unterstützten das Freizeiteam (Constanze Moseler, Christina Kayser, Margarete und Hugo Schlink), das übrigens nun seit 25 Jahren die Ferienfreizeit des Turnverein Kröv plant und organisiert. (Quelle: Turnverein Kröv)