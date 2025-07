Crash mit Krankentransport-Wagen: Biker schwer verletzt

SULZBACH/SAAR – Bei einer Kollision mit einem Krankentransport-Fahrzeug ist ein 32 Jahre alter Motorradfahrer in Sulzbach bei Saarbrücken schwer verletzt worden.

Der Patient im Krankentransport-Wagen wurde nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fahrer des Krankentransport-Wagens die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden Motorradfahrers missachtet, heißt es in der Mitteilung. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. In Lebensgefahr sei er aber nicht, so die Polizei.

Ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen kamen demnach zum Unfallort, der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für den Weitertransport des Patienten sei ein anderes Krankentransport-Fahrzeug nachgefordert worden.