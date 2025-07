OB-Pokal 2025 in Trier: Fußball, Stimmung und Vereinsgeist – SSG Kernscheid lädt ein

TRIER. Am Wochenende des 26. und 27. Juli 2025 verwandelt sich der Kunstrasenplatz in Trier-Irsch in einen echten Fußball-Hotspot: Der OB-Pokal 2025 steht an – und mit ihm jede Menge spannende Spiele, gute Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Gastgeber ist in diesem Jahr die SSG Kernscheid, die sich bestens vorbereitet zeigt und ein attraktives Turnier verspricht.

Acht Teams – ein Ziel: Der OB-Pokal

Ab Samstag, 14:30 Uhr, wird gekickt, gefightet und gefeiert. Insgesamt acht Mannschaften kämpfen in der Vorrunde um den Einzug ins Finale:

SSG Kernscheid

SV Trier-Irsch

TuS Trier-Euren

SG Igel-Liersberg

FSV Trier-Tarforst II

VfL Trier

FSG Ehrang-Pfalzel

FSV Trier-Kürenz

Ein besonderes Highlight: Am Samstagabend trifft Gastgeber SSG Kernscheid auf die SG Igel-Liersberg, ein spannendes Duell zum Tagesabschluss ist also garantiert.

Rundum gut versorgt – auch abseits des Platzes

Nicht nur auf dem Rasen geht’s heiß her: Für das leibliche Wohl ist rundum gesorgt. Ob Brat- oder Currywurst, Pommes, Kuchen oder Muffins – hier wird jeder fündig. Auch die Getränkeauswahl lässt keine Wünsche offen: von alkoholfreien Schorlen bis zu Bier und Sekt ist alles dabei.

Mehr als nur Fußball – ein Turnier mit Tradition

Der OB-Pokal steht für weit mehr als sportlichen Ehrgeiz. Das traditionsreiche Turnier fördert den Austausch zwischen Vereinen, Fairness auf dem Platz und die Fußballbegeisterung der Region. Viele Teams nutzen das Wochenende, um Spielpraxis zu sammeln vor der bald startenden Saison

Gastgeber freut sich auf viele Zuschauer

Die SSG Kernscheid freut sich auf zahlreiche Zuschauer, die die Teams anfeuern und die besondere Turnieratmosphäre genießen. Der OB-Pokal verspricht auch in diesem Jahr ein sportlich-geselliges Sommer-Highlight für Trier zu werden.