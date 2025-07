Luxemburg: Alkoholfahrten, Diebstähle aus Autos, Verstöße bei LKW-Kontrolle

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Donnerstag und heutigen Freitag Alkoholfahrten sowie Diebstähle aus Autos an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum. Zudem stellten die Beamten mehrere Verstöße bei einer LKW-Kontrolle fest.

Am späten Abend des 17.7.2025 wurde ein Fahrer in Grevenmacher gemeldet, der sehr langsam und in Schlangenlinien in Richtung Potaschberg fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Route de Luxembourg in Gonderange wurde ein Fahrer mit 112km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv. Zudem ergaben weitere Überprüfungen, dass er über keinen gültigen Führerschein verfügte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt.

In der Nacht zum 18.7.2025 wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug auf der A3 in Höhe Livange gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer vor Ort antreffen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In derselben Nacht wurde ein alkoholisierter Fahrer in der Avenue de la Faiencerie in Luxemburg-Limpertsberg gemeldet, der beim Wegfahren ein anderes Fahrzeug beschädigt haben soll. Er wurde daraufhin von anwesenden Personen an der Weiterfahrt gehindert. Eine Polizeistreife konnte den gemeldeten Mann vor Ort antreffen. Da er den Alkoholtest verweigerte wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Ferner wurden der Police Grand-Ducle mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 17.7.2025 aus einem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Muhlenbach, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ein Fenster beschädigten um ins Innere zu gelangen und eine Tasche entwendeten.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde in der Nacht zum 18.7.2025 in der Rue du Kiem in Strassen gemeldet, bei dem Täter ins Innere gelangten und dieses durchwühlten. Ersten Informationen nach wurde eine Geldbörse entwendet.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ferner führte die Police Grand-Ducale am 17.7.2025, von 15.00 bis 16.30 Uhr, eine Verkehrskontrolle mit Fokus auf dem Transitverkehr in Höhe des Hafens Mertert durch. Dabei wurden LKW kontrolliert, die von der A1 in Richtung Wasserbillig herunterfuhren.

Sieben Fahrer erhielten eine gebührenpflichtige Verwarnung, da sie sich nicht an die vorgeschriebene Transitroute gehalten hatten. Zwei Fahrer wurden zudem aufgrund von Mängeln bei der Ladungssicherheit und ein Fahrer aufgrund von Mängeln bei den Reifen verwarnt. (Quelle: Police Grand-Ducale)