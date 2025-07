Axt-Attacke bei Hochzeitsfeier – Flucht über B9 endet mit Polizeieinsatz

Bodenheim/Mainz. Was als fröhliches Fest begann, endete in einem handfesten Drama: Bei einer Hochzeitsfeier in Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen) eskalierte am Mittwoch ein Streit zwischen mehreren Gästen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, die selbst für erfahrene Einsatzkräfte ungewöhnlich war.

Axt und Holzlatte im Einsatz

Nach bisherigen Informationen gerieten rund 20 bis 25 Personen auf der Feier aneinander. Besonders brisant: Ein 59-jähriger Mann soll andere Gäste nicht nur verbal, sondern auch mit einer Axt bedroht haben. Ein 34-Jähriger schlug daraufhin mit einer Holzlatte auf ihn ein und verletzte ihn leicht. Mehr News aus Rheinland-Pfalz

Die Polizei leitete Ermittlungen gegen die beiden sowie eine weitere beteiligte Person ein. Die Vorwürfe: schwere Körperverletzung und Bedrohung.

Flucht über die B9

Nach der Eskalation verließen mehrere Beteiligte die Feier in mehreren Autos und flüchteten über die stark befahrene B9. Die Polizei stoppte die Flüchtigen, sicherte die Holzlatte und die Axt und stellte die Personalien fest.

Die Bundesstraße musste während des Einsatzes zeitweise gesperrt werden, was für erheblichen Verkehrsstau sorgte.

Ermittlungen laufen

Die genauen Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Die Polizei betonte, dass es sich um eine familiäre Auseinandersetzung gehandelt habe.

Die Ermittlungen dauern an, um die Rollen der Beteiligten und den genauen Ablauf der Geschehnisse aufzuklären.